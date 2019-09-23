У «Башни» в Челябинске столкнулись две маршрутки с пассажирами
В понедельник вечером, 23 сентября, на улице Горького, у торгового комплекса «Башня» в Тракторозаводском районе, столкнулись два рейсовых маршрутных такси.
По словам очевидцев, в аварию попали маршрутки № 46 и № 91.
На месте ДТП прибыли скорая и пожарная.
По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Эту информацию подтверждает и ГИБДД. Однако точное количество пострадавших не уточняется: от семи до десяти человек.
Все получили достаточно легкие травмы. Госпитализация никому не нужна.
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ИСТОЧНИК KP.RU