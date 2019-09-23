ВТБ на Ямале нарастил портфель привлеченных средств на 28%

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-23T17:13:44+03:00

Розничный кредитный портфель в регионе с начала года вырос на 10%

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По итогам шести месяцев 2019 года объем привлеченных средств физических лиц ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе увеличился на 28%, превысив 8,5 млрд рублей. Розничный кредитный портфель в регионе с начала года вырос на 10% и на 1 июля составил 11,3 млрд рублей.

Наибольшая доля в кредитном портфеле приходится на кредиты наличными — 5,8 млрд рублей (+6% за полгода). Портфель ипотеки достиг 4,9 млрд рублей (+16%), автокредитов – 100 млн рублей.

За шесть месяцев 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 2,4 млрд рублей заемных средств. Основным драйвером стали кредиты наличными, продажи которых превысили 1,5 млрд рублей, а также ипотечные кредиты – за полугодие ямальцы оформили их в ВТБ на сумму более 800 млн рублей. Средний размер ипотеки увеличился до 2,8 млн рублей, что на 7% больше, чем год назад, и на 37% превышает среднее значение по УрФО. Также за январь-июнь жители ЯНАО оформили в банке 1,7 тыс. кредитных карт.

Управляющий ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе Виктор Пирогов подчеркнул: «У жителей региона пользуются большим спросом как кредитные инструменты, так и вклады и накопительные счета. В рамках клиентоориентированного подхода для ВТБ важно, чтобы ямальцы могли решить свои задачи максимально быстро и комфортно, в том числе с использованием современных цифровых сервисов. Это особенно актуально для северных регионов и является нашим стратегическим приоритетом».