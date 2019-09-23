2019-09-23T17:13:44+03:00
Экономика

ВТБ на Ямале нарастил портфель привлеченных средств на 28%

Розничный кредитный портфель в регионе с начала года вырос на 10%
Поделиться:
Наибольшая доля в кредитном портфеле приходится на кредиты наличнымиНаибольшая доля в кредитном портфеле приходится на кредиты наличными
Изменить размер текста:

По итогам шести месяцев 2019 года объем привлеченных средств физических лиц ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе увеличился на 28%, превысив 8,5 млрд рублей. Розничный кредитный портфель в регионе с начала года вырос на 10% и на 1 июля составил 11,3 млрд рублей.

Наибольшая доля в кредитном портфеле приходится на кредиты наличными — 5,8 млрд рублей (+6% за полгода). Портфель ипотеки достиг 4,9 млрд рублей (+16%), автокредитов – 100 млн рублей.

За шесть месяцев 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 2,4 млрд рублей заемных средств. Основным драйвером стали кредиты наличными, продажи которых превысили 1,5 млрд рублей, а также ипотечные кредиты – за полугодие ямальцы оформили их в ВТБ на сумму более 800 млн рублей. Средний размер ипотеки увеличился до 2,8 млн рублей, что на 7% больше, чем год назад, и на 37% превышает среднее значение по УрФО. Также за январь-июнь жители ЯНАО оформили в банке 1,7 тыс. кредитных карт.

Управляющий ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе Виктор Пирогов подчеркнул: «У жителей региона пользуются большим спросом как кредитные инструменты, так и вклады и накопительные счета. В рамках клиентоориентированного подхода для ВТБ важно, чтобы ямальцы могли решить свои задачи максимально быстро и комфортно, в том числе с использованием современных цифровых сервисов. Это особенно актуально для северных регионов и является нашим стратегическим приоритетом».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Получают по труду»: минздрав Челябинской области высказался о скандале с зарплатами на скорой помощи
«Нефтехимик» в Челябинске дал бой «Трактору»
Оператор капремонта в Челябинске «изнасиловал» исторический фасад
В мэрии уточнили количество пострадавших при столкновении двух маршруток в Челябинске
Стала известна истинная причина нападения маршрутчика на пассажира в Челябинске
Житель Челябинска выплатит государству 4 млн рублей за неудачный подкуп сотрудника Росреестра
«Сразу же включить радио и телевизор»: в разгар рабочего дня в Челябинске завоют сирены
У «Башни» в Челябинске столкнулись две маршрутки с пассажирами
В Челябинской области продолжают цифровать сельское хозяйство
Одна плюс три: почему выгодны дополнительные карты Mastercard Platinum c CashBack
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
«Сексистское» поздравление на асфальте в Челябинске вызвало дискуссию в соцсетях
На стройку скандальной развязки в Челябинске пустят археологов
Пассажиры из Кургана устроили дебош в аэропорту Челябинска
ВТБ Капитал Инвестиции запустил Школу инвестора
Алексей Текслер отправил в отставку министров
В Челябинске сорваны сроки ремонта Театральной площади
Рукотворное озеро — дело рук челябинских коммунальщиков
«Трактор» начинает домашнюю серию матчем с «Нефтехимиком»
Челябинская группа «Братья Енотовы» выступила в Госдуме по приглашению Зюганова
Стала известна средняя зарплата в Челябинской области
Челябинские чистомэны спасают озера Челябинска от мусора
Сбитая грузовиком жительница Челябинска находится на грани жизни и смерти
Наталья Котова потребовала прекратить срезать асфальт в Челябинске
Житель Златоуста решил врезаться в столб в прямом эфире
ВТБ улучшит условия по накопительному счету «Копилка»