2019-09-23T17:10:17+03:00
Общество

«Сразу же включить радио и телевизор»: в разгар рабочего дня в Челябинске завоют сирены

МЧС проводит проверку системы оповещения
Лидия ПЕСКОВА
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При вое сирены следует включить радио.При вое сирены следует включить радио.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В среду, 25 сентября, в Челябинске завоют сирены. С 11.00 до 14.00 МЧС будет проверять работоспособность централизованной системы оповещения.

— Единый сигнал «Внимание всем!» служит для оповещения горожан об угрозах, авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Сигнал подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, — говорят в министерстве общественной безопасности региона,

Проверки проводятся два раза в год.

Во время работы сирены горожанам следует включить радио или телевизор и прослушать официальную информацию о происходящем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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