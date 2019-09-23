2019-09-23T18:17:18+03:00
Происшествия

Стала известна истинная причина нападения маршрутчика на пассажира в Челябинске

Пострадавший рассказал, за что водитель кинулся на него с тесаком
Инна КУМЕЙКОАндрей СОКОЛОВ
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Пострадавший Стас и его супруга Анна (фото из семейного архива).Пострадавший Стас и его супруга Анна (фото из семейного архива).
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Вчера, 22 сентября, в Челябинске днем в маршрутке N91 произошло ЧП. Повздорили водитель восточной внешности и пассажир. Дело дошло до серьезных травм. Пассажир оказался в больнице с перелом височной кости, ушибами, рваной раной. Водитель уехал с места и вдарился в бега.

По предварительной информации маршрутка была нелегальной, вышла в рейс без разрешения. Полиция сразу же выехала на место драки. Там еще была лужа крови. В доме напротив этого места висела камера наблюдения. По ней вычислят номер миниавтобуса.

Пострадавшего зовут Стас. Его жена Анна рассказал корреспонденту КП-Челябинск, что муж вернулся из больницы домой и дал точные показания полиции:

— Оказывается, водитель всю дорогу говорил по телефону. Стас просил остановить, но тот не слышал. Тогда Стас крикнул громче. Но не оскорблял, не обзывался. Маршрутчик затормозил. Стас вышел, а тот выскочил за ним. У него были абсолютно белые ошалелые глаза. Тут он замахнулся и ударил тесаком. Ухо разрублено пополам. Пробита острием кость за ухом. У Стаса очень сильно болит голова...

Следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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