В мэрии уточнили количество пострадавших при столкновении двух маршруток в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-23T19:42:05+03:00

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При столкновении двух маршруток у ТК «Башня» в понедельник, 23 сентября, пострадали одиннадцать человек. Уточненные данные сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Авария произошла в шестом часу вечера на улице Горького. Маршрутка № 91 ударила носом маршрутное такси № 46 — обе машины ехали в сторону Ленинского района и везли пассажиров.

— При столкновении пострадали одиннадцать человек. Уже спустя шесть минут на место прибыли бригады скорой помощи. Один пострадавший был осмотрен на месте, от госпитализации он отказался. Десять человек отвезли в больницы города для дальнейшего обследования. Пострадавших приняли пять больниц города: №1, №5 №8, №9 и железнодорожная. Тяжелых пациентов нет, у людей в основном ушибы и сотрясение головного мозга, — говорят в мэрии.

Чуть позже стало известно, что трое все-таки легли в больницу. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU