«Нефтехимик» в Челябинске дал бой «Трактору»

СЕГОДНЯ 19:29 2019-09-23T19:29:45+03:00

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Игры с нижнекамцами складываются неудачно для «медведей». В последних трех домашних матчах «Трактор» уступил «Нефтехимику». Сегодняшний домашний матч, к сожалению, не стал исключением.

Гости открыли счет на 15-й минуте первого периода. В начале второго отрезка матча Андрей Попов сравнивает счет. После заброшенной шайбы «Трактор» больше владел шайбой, старался больше атаковать, но пропустил гол в свои ворота на 50-й минуте (гол на счету Александра Брынцева). Результат 2:1 в пользу «Нефтехимика» не изменился до конца матча. Однако, по статистике у команд одинаковый «счет» по броскам в створ ворот (32-33).

Следующий домашний матч «Трактор» проведет в среду, 25 сентября с «Ак Барсом» (начало в 19.00). Кстати, на этой игре под своды арены «Трактор» будет поднята майка-гигант с фамилиями тысячи болельщиков, которые первыми приобрели сезонные абонементы. Этот оригинальный игровой свитер войдет в Книгу рекордов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU