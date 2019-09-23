«Получают по труду»: минздрав Челябинской области высказался о скандале с зарплатами на скорой помощи

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-23T19:37:58+03:00

Сами медики полагают, что их доходы ниже трудового вклада. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сотрудники скорой помощи в селе Октябрьское и в Сатке возмущены уровнем своих зарплат. В Октябрьском массово написали заявления об увольнении, а в Сатке требуют от главврача разъяснить составляющие зарплат.

— С 2019-го года изменилась структура заработной платы: оклад стал больше, а стимулирующие выплаты уменьшились. Общая сумма начислений осталась прежней. Так медицинский работник может гарантированно получать более высокий оклад, — объясняют в минздраве Челябинской области.

Вспыхнувшие скандалы, полагают чиновники, вызваны тем, что работникам не объяснили очевидные факты. После переговоров с главврачом районной больницы села Октябрьское в итоге уволился только один человек. А в Сатку поедет рабочая группа минздрава, которая должна уладить конфликт.

— При разборе обеих ситуаций вывод один: зарплата медработников соответствует их нагрузке. По отдельным сотрудникам есть факт начисления необоснованных премиальных выплат в 2018 году. Открытие отделения неотложной помощи и приход новых сотрудников снизили нагрузку на персонал. Это отразилось на размере зарплаты отдельных лиц, зато улучшило качество и доступность медицинской помощи, — замечают в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU