2019-09-24T05:56:40+03:00
Общество

«На верную смерть!»: житель Зауралья выбросил котенка из машины посреди трассы

Случай обсуждают в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Котенок посреди трассы. Фото: Максим Шушарин.Котенок посреди трассы. Фото: Максим Шушарин.
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Максим Шушарин ехал на автомобиле и увидел посреди малюсенького котенка — одного посреди большой дороги. Хорошо, что движение было не интенсивное, иначе малыш долго не продержался бы.

— Люди, будьте вы людьми, а не одним названием. Не делайте так! Кто-то выкинул котенка посреди трассы. Конечно же, забрал себе, — написал Максим в группе «ВКонтакте».

Котенок посреди трассы.

Пользователи соцсети удивились жестокости бывшего хозяина: «На верную смерть ведь бросил животное там!»

Оказывается, это не редкость. Несколько человек написали, что подобрали своих питомцев также на дороге.

Но не всегда животным везет найти нового хозяина в таких условиях.

— Какие то уроды выбросили котенка на трассу, а я его ночью сбил. Не увидел. И такое бывает, — прокомментировал курганец Артем Дым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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