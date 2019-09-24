«На верную смерть!»: житель Зауралья выбросил котенка из машины посреди трассы

СЕГОДНЯ 05:49 2019-09-24T05:56:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Максим Шушарин ехал на автомобиле и увидел посреди малюсенького котенка — одного посреди большой дороги. Хорошо, что движение было не интенсивное, иначе малыш долго не продержался бы.

— Люди, будьте вы людьми, а не одним названием. Не делайте так! Кто-то выкинул котенка посреди трассы. Конечно же, забрал себе, — написал Максим в группе «ВКонтакте».

Котенок посреди трассы.

Пользователи соцсети удивились жестокости бывшего хозяина: «На верную смерть ведь бросил животное там!»

Оказывается, это не редкость. Несколько человек написали, что подобрали своих питомцев также на дороге.

Но не всегда животным везет найти нового хозяина в таких условиях.

— Какие то уроды выбросили котенка на трассу, а я его ночью сбил. Не увидел. И такое бывает, — прокомментировал курганец Артем Дым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU