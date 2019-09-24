«На верную смерть!»: житель Зауралья выбросил котенка из машины посреди трассы
Максим Шушарин ехал на автомобиле и увидел посреди малюсенького котенка — одного посреди большой дороги. Хорошо, что движение было не интенсивное, иначе малыш долго не продержался бы.
— Люди, будьте вы людьми, а не одним названием. Не делайте так! Кто-то выкинул котенка посреди трассы. Конечно же, забрал себе, — написал Максим в группе «ВКонтакте».
Котенок посреди трассы.
Пользователи соцсети удивились жестокости бывшего хозяина: «На верную смерть ведь бросил животное там!»
Оказывается, это не редкость. Несколько человек написали, что подобрали своих питомцев также на дороге.
Но не всегда животным везет найти нового хозяина в таких условиях.
— Какие то уроды выбросили котенка на трассу, а я его ночью сбил. Не увидел. И такое бывает, — прокомментировал курганец Артем Дым.
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ИСТОЧНИК KP.RU