«Снег есть, отопления нет!»: замерзшие жители Челябинской области возмущаются в соцсетях

СЕГОДНЯ 06:19 2019-09-24T06:20:38+03:00

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В некоторых городах Челябинской области уже выпал снег. Погода за окном напоминает скорее зимнюю, чем осеннюю. При этом в квартирах очень холодно.

— 23 сентября 2019 год: Челябинская область, г. Миасс, с. Смородинка, время 13:30. На градуснике +2, ночью было -2, в горах лежит снег. Какие еще аргументы нужно привести нашей администрации для тог,о чтобы дали отопление в детские сады, школы, больницы, дома? — написал местный житель в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

В учреждения здравоохранения и образования уже начали давать отопление. В жилых домах официальный срок: 25 — 27 сентября. Осталось подождать совсем немного.

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ИСТОЧНИК KP.RU