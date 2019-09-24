2019-09-24T06:20:38+03:00
Общество

«Снег есть, отопления нет!»: замерзшие жители Челябинской области возмущаются в соцсетях

Когда в домах дадут отопление
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Миасс. Горы покрыты снегом. Фото: vk.com/inzidentmiassМиасс. Горы покрыты снегом. Фото: vk.com/inzidentmiass
Изменить размер текста:

В некоторых городах Челябинской области уже выпал снег. Погода за окном напоминает скорее зимнюю, чем осеннюю. При этом в квартирах очень холодно.

— 23 сентября 2019 год: Челябинская область, г. Миасс, с. Смородинка, время 13:30. На градуснике +2, ночью было -2, в горах лежит снег. Какие еще аргументы нужно привести нашей администрации для тог,о чтобы дали отопление в детские сады, школы, больницы, дома? — написал местный житель в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

В учреждения здравоохранения и образования уже начали давать отопление. В жилых домах официальный срок: 25 — 27 сентября. Осталось подождать совсем немного.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Челябинской области вырастил гигантскую тыкву почти на 30 кг
«Раскладушку не положено!»: в больнице Кургана бабушка больного ребенка спала на полу
В Челябинской области обнаружили опасный «город хоббитов»
«На верную смерть!»: житель Зауралья выбросил котенка из машины посреди трассы
«Получают по труду»: минздрав Челябинской области высказался о скандале с зарплатами на скорой помощи
«Нефтехимик» в Челябинске дал бой «Трактору»
Оператор капремонта в Челябинске «изнасиловал» исторический фасад
В мэрии уточнили количество пострадавших при столкновении двух маршруток в Челябинске
Стала известна истинная причина нападения маршрутчика на пассажира в Челябинске
Житель Челябинска выплатит государству 4 млн рублей за неудачный подкуп сотрудника Росреестра
ВТБ на Ямале нарастил портфель привлеченных средств на 28%