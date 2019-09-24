2019-09-24T06:32:37+03:00
Общество

Житель Челябинской области вырастил гигантскую тыкву почти на 30 кг

Садоводы выкладывают в соцсети фото невероятного урожая
Ирина КАРЕЛИНА
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Гигантская тыква. Фото: vk.com/podslushano_kopГигантская тыква. Фото: vk.com/podslushano_kop
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Такую тыкву руками не каждый обхватит!

— Выросла у моего деда на огороде. В ней 28 кг весу! — похвастался в соцсети «ВКонтакте» житель г. Копейска Челябинской области.

На фото тыква рядом с ребенком, для сравнения.

В ответ садоводы стали выкладывать фотографии своего урожая. У одного — картофелины по полтора кило каждая. У другого — разноцветная морковь. У третьего — гигантский перец. У четвертого - одна свеколка почти на 2 кг потянула.

«На всю зиму хватит», «Это уже мутант какой-то!» — комментируют пользователи соцсети.

Огромная свекла. Фото: Сергей Чечин.

Огромная свекла. Фото: Сергей Чечин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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