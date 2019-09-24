Три человека погибли при пожаре в частном доме под Челябинском

СЕГОДНЯ 07:04 2019-09-24T07:04:22+03:00

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Трагедия произошла утром 24 сентября в поселке Полетаево-1. Местные жители заметили дым, который валил из под крыши небольшого деревянного дома. Они тут же вызвали пожарных. Оказалось, что в одной из комнат горят вещи. Прибывшие на место огнеборцы потушили пожар.

— При осмотре помещения были обнаружены тела троих погибших: пожилые супруги и их 40-летний родственник. Люди задохнулись от дыма, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, возгорание произошло по неосторожности. Кто-то из погибших не потушил сигарету, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Точную причину пожара установят специалисты испытательной пожарной лаборатории.

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ИСТОЧНИК KP.RU