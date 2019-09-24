2019-09-24T08:13:02+03:00
Общество

Серийный грабитель пенсионерок орудовал на улицах Челябинска

У всех пострадавших бабушек при себе были крупные суммы денег
Андрей АБРАМОВ
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Серийный грабитель орудовал на улицах Челябинска.Серийный грабитель орудовал на улицах Челябинска.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На промысел в Челябинске преступник приехал из Сатки. 20-летний парень орудовал на улицах Советскогого района. Его жертвами становились бабушки.

— Возраст пострадавших от 73 до 85 лет. Он вырывал из рук пожилых женщин сумки. Жертвами стали четверо челябинок. В общей сложности они потеряли 62 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Злоумышленника задержали полицейские. Судили парня за грабеж. Приговорили к полутора годам колонии-поселения. Похищенные деньги он должен вернуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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