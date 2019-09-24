Депутат заксобрания Челябинской области попала в аварию на трассе

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-24T08:52:12+03:00

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Ольга Мухометьярова попала в аварию на трассе М-5. Сообщается, что за рулем кроссовера Nissan был ее супруг. Все случилось в районе обелиска «Европа-Азия» под Златоустом.

Подробности аварии описывают в социальных сетях. Якобы внедорожник Мухометьяровой пошел на обгон. Однако водитель потерял управление. Трассы покрыта слоем снега и изморози — в горах выпали осадки. Иномарку выбросило на встречную полосу. Но затем водитель смог вернуться на свою.

Здесь Nissan влетел в грузовик, который двигался в попутном направлении. Пострадавших нет.

Ольга Мухометьярова в ЗСО была избрана от партии «СР». Депутат активно участвует в общественной жизни Златоуста. Многим стала известна после публикации откровенных стихов.

Ольга Мухометьярова.Фото: Личный архив героя публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU