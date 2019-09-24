2019-09-24T09:41:27+03:00
Происшествия

Депутат рассказала подробности аварии, в которую она попала на трассе в Челябинской области

Случись ДТП на пару метров дальше, все могло бы закончиться гораздо хуже
Андрей АБРАМОВ
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Депутат попала в аварию на трассе в Челябинской области.Депутат попала в аварию на трассе в Челябинской области.Фото: СОЦСЕТИ
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Утром 24 сентября на трассе М-5 в районе Златоуста случилась авария. В ДТП попала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. За рулем Nissan Qashqai был ее супруг.

— Мы выехали из Златоуста в Челябинска. В районе хребта Уреньга медленно шла фура. Мы стали обгонять ее по второй полосе. Дорога была заснежена. Всю ночь шел мокрый снег, дороги не чистили, — рассказала Ольга корреспонденту КП-Челябинск.

В момент обгона, иномарку занесло и она вылетела на встречную. Машину стало разворачивать на 360 градусов и по итогу она врезалась в ту самую фуру, которую обгоняла.

— Водитель очень опытный. Он сумел вырулить на обочину и остановиться. Причем в нескольких метрах от места аварии начинается отбойник. То есть мы бы не смогли уйти на обочину. Благодарю высшие силы, — добавила депутат.

В итоге, по словам Мухометьяровой, «пострадал только металл». На место выезжал экипаж ГИБДД.

Так выглядит трассе после аварии. Фото: Из личного архива героя публикации

Так выглядит трассе после аварии.Фото: Из личного архива героя публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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