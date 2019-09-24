Депутат рассказала подробности аварии, в которую она попала на трассе в Челябинской области
Утром 24 сентября на трассе М-5 в районе Златоуста случилась авария. В ДТП попала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. За рулем Nissan Qashqai был ее супруг.
— Мы выехали из Златоуста в Челябинска. В районе хребта Уреньга медленно шла фура. Мы стали обгонять ее по второй полосе. Дорога была заснежена. Всю ночь шел мокрый снег, дороги не чистили, — рассказала Ольга корреспонденту КП-Челябинск.
В момент обгона, иномарку занесло и она вылетела на встречную. Машину стало разворачивать на 360 градусов и по итогу она врезалась в ту самую фуру, которую обгоняла.
— Водитель очень опытный. Он сумел вырулить на обочину и остановиться. Причем в нескольких метрах от места аварии начинается отбойник. То есть мы бы не смогли уйти на обочину. Благодарю высшие силы, — добавила депутат.
В итоге, по словам Мухометьяровой, «пострадал только металл». На место выезжал экипаж ГИБДД.
Так выглядит трассе после аварии.Фото: Из личного архива героя публикации
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU