«Замедлилось движение»: в Челябинской области трассу М-5 замело снегом
Из-за сентябрьского снегопада на участке автодороги М-5 «Урал» районе Миасса, Златоуста, Чебаркуля и перевала Уреньга затруднено движение автотранспорта. Об этом сообщает АО «УралАвтодор».
На трассе работает дорожная техника. Специалистам уже удалось расчистить от снега опасные участки и ликвидировать гололед,.
Водителей большегрузов просят по возможности отказаться от поездок и переждать сложные погодные условия в пунктах отдыха.
— Тем, кто оказался на трассе, необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумный скоростной режим, избегать резкого торможения и не создавать препятствий для работы спецтехники, — говорится в сообщении дорожной службы.
Для автомобилистов, которые оказались на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работают телефоны дежурно-диспетчерских служб АО «УралАвтодор»: 8-912-790-03-74 и 8-922-700-02-09
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ИСТОЧНИК KP.RU