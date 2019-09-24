2019-09-24T10:00:51+03:00
Общество

«Замедлилось движение»: в Челябинской области трассу М-5 замело снегом

Дорожники борются с непогодой в районе Уренги
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com «Трасса М5 Уфа – Челябинск»Фото: vk.com «Трасса М5 Уфа – Челябинск»
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Из-за сентябрьского снегопада на участке автодороги М-5 «Урал» районе Миасса, Златоуста, Чебаркуля и перевала Уреньга затруднено движение автотранспорта. Об этом сообщает АО «УралАвтодор».

На трассе работает дорожная техника. Специалистам уже удалось расчистить от снега опасные участки и ликвидировать гололед,.

Водителей большегрузов просят по возможности отказаться от поездок и переждать сложные погодные условия в пунктах отдыха.

— Тем, кто оказался на трассе, необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумный скоростной режим, избегать резкого торможения и не создавать препятствий для работы спецтехники, — говорится в сообщении дорожной службы.

Для автомобилистов, которые оказались на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работают телефоны дежурно-диспетчерских служб АО «УралАвтодор»: 8-912-790-03-74 и 8-922-700-02-09

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ИСТОЧНИК KP.RU

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