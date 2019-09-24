На крупную птицефабрику под Челябинском прокуратура завела дела
Природоохранная прокуратура предъявила претензии «Равис-птицефабрика Сосновская» под Челябинском. Причина в нарушении закона о выбросах и обращении с отходами. Ревизоры установили, что фабрика на протяжении более чем полугода не имела проект нормативов образования отходов лимитов на их размещение. Об этом пишет сайт «Курс дела».
Не нашлось у фабрики затребованных прокуратурой документов на газоочистное оборудование.
— Эффективности работы установок очистки газа в 2018 году проверили один раз, хотя по закону нужно минимум два. Не выполняется в полном объеме план-график контроля нормативов предельно допустимых выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Еще один важный момент — во время НМУ фабрика не согласовывала объем выбросов с министерствой экологии Челябинской области. На юрилцо и ответственного работника птицефабрики возбуждены дела об административных правонарушениях. Компании грозит крупный штраф.
— Генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, — добавили в ведомстве.
Пресс-служба ООО «Равис» воздерживается от комментария.
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ИСТОЧНИК KP.RU