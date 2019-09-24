2019-09-24T10:36:47+03:00
Происшествия

Разыскиваемую в Челябинской области мошенницу-пенсионерку задержали в Казахстане

Женщина умудрилась похитить с банковских счетов 160 млн рублей
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Задержанная была объявлена в межгосударственный розыскЗадержанная была объявлена в межгосударственный розыскФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Актобе задержали мошенницу, которую искали в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области республики Казахстан. Женщину подозревают в хищении крупной суммы денег.

— 59 — летняя уроженка Актюбинской области разыскивалась полицейскими Магнитогорска за хищения с банковских счетов «УралСИБ» крупной суммы денег. У одного вкладчика подозреваемая сняла более 155 миллионов российских рублей, у другого — 5 миллионов рублей, — говорится в сообщении полиции.

Известно, что пожилая аферистка была объявлена в межгосударственный розыск. Сейчас она находится в СИЗО. Позже ее передадут российской стороне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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