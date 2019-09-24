Разыскиваемую в Челябинской области мошенницу-пенсионерку задержали в Казахстане
В Актобе задержали мошенницу, которую искали в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области республики Казахстан. Женщину подозревают в хищении крупной суммы денег.
— 59 — летняя уроженка Актюбинской области разыскивалась полицейскими Магнитогорска за хищения с банковских счетов «УралСИБ» крупной суммы денег. У одного вкладчика подозреваемая сняла более 155 миллионов российских рублей, у другого — 5 миллионов рублей, — говорится в сообщении полиции.
Известно, что пожилая аферистка была объявлена в межгосударственный розыск. Сейчас она находится в СИЗО. Позже ее передадут российской стороне.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU