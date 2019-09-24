Маленькому вандалу, который уродует подъезды в Озерске, посвятили стихи
Забавный пост обсуждают жители Озерска в социальный сетях. Кто-то выложил записи с подъездных камер, которые запечатлели парнишку-вандала. Мальчишка поджигает кнопки в лифте и мусор.
Кадры с хулиганом жители дома выложили в соцсети, чтобы о проделках пацана узнали его родили. В тексте поста автор обращается к родителям мальчишки с просьбой исправить деяния их «щегла» — покрасить стены, заменить кнопки лифта. Просьбу житель подкрепил написанными в эмоциональном порыве стихами. пишет сайт Hornews.com.
Соседский щегол зажигалку нашел
В подъезд к нам с проверкой сразу пришел
Стал он усердно все поджигать
На негорючесть все проверять
Кнопки, газеты — все стало углем
Они не прошли проверку огнем
Что теперь будет с нашим щеглом?
Может устроить проверку ремнем?
Горожане похвалили стихотворца. А родителям хулигана посоветовали заняться воспитанием мальца и, возможно, отдать его в спортивную в секцию, чтобы сил на злодеяния не осталось.
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