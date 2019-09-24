2019-09-24T11:04:22+03:00
Общество

Маленькому вандалу, который уродует подъезды в Озерске, посвятили стихи

В соцсетях ищут родителей хулиганистого школьника
Андрей АБРАМОВ
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Маленькому хулигану посвятили стихи.Маленькому хулигану посвятили стихи.Фото: СОЦСЕТИ
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Забавный пост обсуждают жители Озерска в социальный сетях. Кто-то выложил записи с подъездных камер, которые запечатлели парнишку-вандала. Мальчишка поджигает кнопки в лифте и мусор.

Кадры с хулиганом жители дома выложили в соцсети, чтобы о проделках пацана узнали его родили. В тексте поста автор обращается к родителям мальчишки с просьбой исправить деяния их «щегла» — покрасить стены, заменить кнопки лифта. Просьбу житель подкрепил написанными в эмоциональном порыве стихами. пишет сайт Hornews.com.

Соседский щегол зажигалку нашел

В подъезд к нам с проверкой сразу пришел

Стал он усердно все поджигать

На негорючесть все проверять

Кнопки, газеты — все стало углем

Они не прошли проверку огнем

Что теперь будет с нашим щеглом?

Может устроить проверку ремнем?

Горожане похвалили стихотворца. А родителям хулигана посоветовали заняться воспитанием мальца и, возможно, отдать его в спортивную в секцию, чтобы сил на злодеяния не осталось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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