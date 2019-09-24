Реку Миасс у «Родника» будут чистить в следующем году

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-24T11:11:18+03:00

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Приводить реку Миасс в порядок продолжат в следующем году. За это лето и осень успели почистить водную артерию Челябинска от элеватора «СоюзПищепром» до моста в районе цирка. По весне экскаватор-амфибия, который вылавливал из реки мусор, появится на участке у ТРК «Родник». Об этом пишет «Урал-пресс-информ».

В министерстве экологии подчеркнули, что экскаватор чистит только от мусора и лишних растений. Об очистке дна от ила речь пока не идет: для этого необходим более масштабный проект. Конкурс на его разработку уже объявлен. Но на это нужно до полумиллиарда рублей. Для сравнения, стоимость очистки в центре составила 15 млн рублей.

Кстати, растительность, которую вылавливают из Миасса отправляют на свалку для ее рекультивации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/712502" frameborder="0"></iframe> Реку Миасс в центре Челябинска начали чистить от зарослей.Андрей АБРАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU