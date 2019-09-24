2019-09-24T13:00:35+03:00
Спорт

Клиенты ВТБ смогут посетить ВТБ Кубок Кремля бесплатно

С 12 по 20 октября 2019 года матчи пройдут в Ледовом дворце «Крылатское»
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Матчи теннисного турнира также можно посетить при предъявлении банковской картыМатчи теннисного турнира также можно посетить при предъявлении банковской карты
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В рамках ХХХ международного теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля у клиентов ВТБ будет возможность бесплатно посетить первые дни соревнований. С 12 по 20 октября 2019 года матчи пройдут в Ледовом дворце «Крылатское».

Получить пригласительный билет для свободного посещения клиенты смогут до 11 октября в офисах банка ВТБ в Москве и Московской области. Он выдается на два лица при совершении банковской операции: открытии вклада, накопительного счета, получении карты, кредита и т.д. С 12 по 17 октября клиенты смогут обменять полученные приглашения на билет в аккредитационном центре у касс Ледового дворца.

Матчи теннисного турнира также можно посетить при предъявлении банковской карты (в том числе социальной карты москвича), выпущенной ВТБ. Одна карта дает возможность получить один билет. Данная акция действует с 12 по 17 октября 2019 года.

Кроме того, банк запускает акцию «Клиент ВТБ», в рамках которой держатели пластиковых карт группы ВТБ смогут приобрести билеты на любую игру теннисного турнира со скидкой 15%. Дисконт оформляется при покупке на сайтах www.kremlincup.ru и www.parter.ru.

ВТБ Кубок Кремля – первый в истории России ежегодный международный профессиональный турнир, единственный, объединяющий как мужские, так и женские соревнования в крытом помещении. Группа ВТБ поддерживает мероприятие с 1998 года. Заявки на турнир уже подали такие известные игроки как Даниил Медведев, Карен Хачанов, Марин Чилич, Андрей Рублев, среди женщин - Симона Халеп, Элина Свитолина, Петра Квитова, Дарья Касаткина и другие.

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