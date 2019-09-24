Магнитогорск попал в «десятку» лидеров по самогоноварению
Опрос проводили сотрудники Финансового университета при правительстве России. Таким образом они решили оценить уровень жизни населения.
— Установлено, что производство и потребление самодельного алкоголя — это лучший индикатор экономического благополучия в стране, — рассказывают составители рейтинга.
Проще говоря, чем больше люди «гонят» бормотуху, тем хуже они живут.
По результатам исследования выяснилось, что чаще всего изготовлением самодельного алкоголя занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска. Из южноуральских городов в десятку лидеров попал только Магнитогорск. Он занял 7 место в рейтинге.
В целом же по стране производство и объем торговли самодельным алкоголем сокращается. А это значит, что доходы населения растут.
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ИСТОЧНИК KP.RU