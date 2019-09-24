Магнитогорск попал в «десятку» лидеров по самогоноварению

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-24T12:15:43+03:00

Эксперты спросили у жителей российских городов, гонят ли они первач

Изменить размер текста: A A

Опрос проводили сотрудники Финансового университета при правительстве России. Таким образом они решили оценить уровень жизни населения.

— Установлено, что производство и потребление самодельного алкоголя — это лучший индикатор экономического благополучия в стране, — рассказывают составители рейтинга.

Проще говоря, чем больше люди «гонят» бормотуху, тем хуже они живут.

По результатам исследования выяснилось, что чаще всего изготовлением самодельного алкоголя занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска. Из южноуральских городов в десятку лидеров попал только Магнитогорск. Он занял 7 место в рейтинге.

В целом же по стране производство и объем торговли самодельным алкоголем сокращается. А это значит, что доходы населения растут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU