2019-09-24T12:15:43+03:00
Общество

Магнитогорск попал в «десятку» лидеров по самогоноварению

Эксперты спросили у жителей российских городов, гонят ли они первач
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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По мнению ученых самогон - это индикатор уровня жизни населенияПо мнению ученых самогон - это индикатор уровня жизни населенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Опрос проводили сотрудники Финансового университета при правительстве России. Таким образом они решили оценить уровень жизни населения.

— Установлено, что производство и потребление самодельного алкоголя — это лучший индикатор экономического благополучия в стране, — рассказывают составители рейтинга.

Проще говоря, чем больше люди «гонят» бормотуху, тем хуже они живут.

По результатам исследования выяснилось, что чаще всего изготовлением самодельного алкоголя занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска. Из южноуральских городов в десятку лидеров попал только Магнитогорск. Он занял 7 место в рейтинге.

В целом же по стране производство и объем торговли самодельным алкоголем сокращается. А это значит, что доходы населения растут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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