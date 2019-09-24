Губернатор Алексей Текслер распорядился начать отопительный сезон по всей области

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-24T12:22:13+03:00

На работу глава региона из-за холода в кабинете пришел в стеганой трикотажной куртке

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Сменить привычный деловой стиль на casual Алексея Текслера вынудили осенние холода. На новом снимке к посту в аккаунте сети Инстаграм Алексей Текслер запечатлен в стеганой трикотажной куртке модного горчичного цвета. В кабинете губернатора так же холодно, как в квартирах челябинцев.

Алексей Текслер сообщил, что поручил во всех муниципалитетах начать отопительный сезон.

— Это раньше, чем в прежние годы, — пишет глава региона. — В нескольких городах и районах тепло уже подано. В Челябинске подключение начнется 25 сентября. До конца месяца тепло должно появиться во всех домах области. Особое внимание, конечно, детским садам и школам. Их будем подключать в первую очередь. Пишите в комментариях, если возникают проблемы по конкретным адресам.

Под новым постом губернатора через полчаса после публикации было 75 комментариев: из Миасса, Юрюзани, Верхнего Уфалея, Чебаркуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU