Губернатор Алексей Текслер распорядился начать отопительный сезон по всей области
Сменить привычный деловой стиль на casual Алексея Текслера вынудили осенние холода. На новом снимке к посту в аккаунте сети Инстаграм Алексей Текслер запечатлен в стеганой трикотажной куртке модного горчичного цвета. В кабинете губернатора так же холодно, как в квартирах челябинцев.
Алексей Текслер сообщил, что поручил во всех муниципалитетах начать отопительный сезон.
— Это раньше, чем в прежние годы, — пишет глава региона. — В нескольких городах и районах тепло уже подано. В Челябинске подключение начнется 25 сентября. До конца месяца тепло должно появиться во всех домах области. Особое внимание, конечно, детским садам и школам. Их будем подключать в первую очередь. Пишите в комментариях, если возникают проблемы по конкретным адресам.
Под новым постом губернатора через полчаса после публикации было 75 комментариев: из Миасса, Юрюзани, Верхнего Уфалея, Чебаркуля.
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ИСТОЧНИК KP.RU