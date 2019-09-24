СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-24T12:50:15+03:00

На радио Комсомольская правда (95.3 FM) мы поговорили с руководством творческого кластера

Изменить размер текста: A A

Креативному кластеру SVOBODA2, к которому на прошлой неделе перекрыли единственный нормальный проезд, пообещали поддерживать временную дорогу в нормальном состоянии и обустроить еще один проезд.

— Плиты, из которых выложен проезд обещают подметать раз в два дня. На участке от улицы Миасской до плит дорогу засыпят срезкой — срезанным асфальтом, — рассказал КП-Челябинск исполнительный директор креативного кластера Александр Козицин. — Также обещали временную дорогу по улице Лобкова, но сроки не называются.

Руководство SVOBODA2 отмечает, что понимание с администрацией города достигнуто, однако все упирается в деньги, а точнее в их отсутствие.

— Улица Лобкова не попадает под финансирование. В планах сделать там зорошую дорогу с тротуаром и освещением, — добавил Александр Козицин.

Сегодня руководители креативного кластера совместно с одним из районных депутатов побывали в гостях на радио Комсомольская правда (95.3 FM). Как складываются взаимодействия с властями, как чувствуют себя арендаторы и пример Москвы в работе с креативными пространствами — случайте в нашем подкасте.

До креативного центра SVOBODA2 сделают временную дорогу из старого асфальта 00:00 00:00

РАНЕЕ НА ЭТУ ТЕМУ:

«Конец креатива»: в Челябинске из модного места Svoboda2 уходят арендаторы

После того, как из-за возведения нового моста им перекрыли дорогу по улице Нагорной, люди вынуждены идти вдоль стройки. Арендаторы спешат расторгнуть договоры и ищут более «чистые» места (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Столкнулись с проблемами на дорогах?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU