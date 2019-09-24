Алексей Текслер поручил разобраться с водоснабжением Верхнего Уфалея

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-24T12:55:06+03:00

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В среду, 25 сентября, по распоряжению губернатора министр строительства Виктор Тупикин выезжает в Верхний Уфалей. В конце минувшей недели там случилась коммунальная авария. Водоснабжение прекращено из-за поломки насоса на скважине, питающей город водой. Запасной техники, нужной для обеспечения города водой, в Верхнем Уфалее нет.

Министру Тупикину предстоит разобраться в ситуации с водоснабжением.

— Это ситуация безответственного поведения местных властей. До руководства области вовремя не донесли масштаб сложившейся ситуации. Подвоз питьевой воды в городе не организован на должном уровне. Встает вопрос о компетентности руководителя. В регионе сформирован необходимый резервный фонд для решения подобных проблем. Министру строительства и инфраструктуры поручаю выехать в муниципалитет, организовать всю необходимую работу по ликвидации последствий аварии и нормализации водоснабжения, лично мне прошу докладывать о проделанной работе в режиме онлайн, — заявил Текслер.

Новое оборудование высокой мощности заказали. Временно установили два насоса меньшей мощности, но этого не хватает, чтобы доставить воду на верхние этажи домов.

Кстати, в нынешнем году из областного бюджета Верхнему Уфалею выделено 27,9 млн руб на модернизацию систем водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU