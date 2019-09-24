СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-24T13:34:31+03:00

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В Челябинске 24 сентября в полдень пошел град. Сразу в нескольких районах горожане видели градины размером с горошину. Однако, погодное явление длилось недолго, всего несколько минут. Многие успели снять осадки на видео, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

В Челябинской области несколько дней стоят отрицательные температуры. Жители говорят, что пришла зима, особенно в горные районы. Дорожники в усиленном режиме работают на трассе М-5 «Урал» в районе перевала Уреньга.

Движение на дороге из-за снежных осадков затруднено. Поэтому водителей, в особенности большегрузов, просят по возможности отказаться от поездок, а также соблюдать безопасную дистанцию, избегать резкого торможения и выбрать разумную скорость. На трассе работает снегоочистительная техника.

Градины размером с горошину наблюдали жители Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU