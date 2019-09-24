Южный Урал сэкономит на рассылке налоговых уведомлений
Налоговая служба начала рассылать уведомления об уплате налогов за 2018 году. Налог на имущество, землю и транспорт нужно заплатить государству до 2 декабря 2019 года. Однако квитанции получат не все.
— Пользователи личного кабинета получат документы в электронной форме через онлайн — сервис ФНС России. На бумаге в их адрес уведомления рассылаться не будут, — рассказали КП-Челябинск в УФНС России по Челябинской области.
Бумажные письма в этом году будут рассылать из трех точек России: из филиалов федеральной компании «Налог-Сервис»в республике Башкортостан, Волгоградской и Кемеровской областях. Поэтому горожан просят не удивляться иногороднему отправителю.
Если раньше по почте налогоплатильщики получали два бланка — извещение и квитанцию, то теперь это будет один документ.
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ИСТОЧНИК KP.RU