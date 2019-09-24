За «Трактор» сыграет бывший нападающий московского «Спартака»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-24T13:55:25+03:00

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Пресс-служба черно-белых сообщает, что соглашение с игроком рассчитано на один месяц. За это время, по регламенту КХЛ, уроженец Кирово-Чепецка Максим Трунев сможет провести за «Трактор» три матча. Если Максим Трунев подойдет команде, с ним будет заключен полноценный контракт. В составе «Трактора» хоккеист будет играть под номером 81.

Последние два сезона форвард провел в московском «Спартаке». За красно-белых Трунев провел 75 матчей и отметился 20 (девять голов и 11 результативных передач) очками. В этом сезоне нападающий не заключил контракт с московским клубом. Всего в КХЛ Максим Трунев провел 439 матчей в составе пяти разных клубов. В его активе 117 (62+55) очков.

Подписание Максима Трунева, как отмечают эксперты, скорее всего связано с проблемами в линии нападения «Трактора». Сразу несколько ведущих форвардов в начале сезона получили травмы и попали в «лазарет». Экс-форварду «Спартака» дадут возможность показать себя в новой команде и постараться укрепить атакующие звенья черно-белых.

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ИСТОЧНИК KP.RU