Названы машины, которые чаще всего покупают жители Челябинска

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-24T14:38:20+03:00

Среднестатистический южноруралец готов потратить на «ласточку» не более 800 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Аналитики изучили авторынок Челябинска и назвали самые популярные марки и модели машин. Так в 2017 году чаще всего покупали KIA Rio, а в прошлом году пальму первенства перехватила марка Lada — Vesta и Granta. Лидерство отечественный автопром удерживает и в этом году, сообщает информационный портал «Медиазавод».

Vesta считается самой популярной среди челябинских автолюбителей маркой. На втором и третьем местах с отрывом держатся KIA и Hyundai.

Покупатели в Челябинске реже берут новые авто за наличку. Средняя цена, которую южноуральцы готовы потратить на средство передвижения не превышает 800 тысяч рублей.

Кстати, средний возраст подержанной машины на Южном Урале составляет чуть более 11 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU