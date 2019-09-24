Внедорожник и фургон устроили серьезную аварию в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-24T14:49:30+03:00

Авария случилась на перекрестке улиц Героев Танкограда и Бажова. Фото: из группы VK «Регион-74»

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Авария случилась днем 24 сентября в районе остановки Бажова. Land Rover уходил налево, когда ему наперерез промчалась «Лада Гранта» с кузовом вместе заднего ряда сидений. Жуткие последствия столкновения очевидцы выложили в соцсети.

— По «Гранте» как на танке проехал трижды.

— Судя по фото удар пришелся под углом , а скорость видать у Land Rover была большой, — обсуждают аварию горожане.

— На моих глазах спасатели доставали из «Лады» водителя. Металл зажал бедолагу.

Водителя отечественного фургона госпитализировали. Хозяина иномарки после осмотра медики отпустили на амбулаторное лечение. ГИБДД Челябинска устанавливает обстоятельства столкновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU