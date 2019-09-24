2019-09-24T15:09:09+03:00
Спорт

В Челябинске стартовали большие хоккейные недели

Три команды клубной системы «Трактора» сыграют с соперниками из КХЛ, ВХЛ и МХЛ
Алексей МИКУШИН
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Три команды клубной системы «Трактора» сыграют с соперниками. Фото ХК «Трактор»Три команды клубной системы «Трактора» сыграют с соперниками. Фото ХК «Трактор»
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«Трактор», «Челмет» и «Белые медведи». Все команды «обоймы» черно-белых в конце сентября проведут свои матчи очередных туров в Челябинске.

Перед этой домашней серией «Челмет» занимает девятое место в чемпионате Высшей хоккейной лиги, «Белые медведи» — 14-е (Молодежная хоккейная лига, Восточная конференция), «Трактор» — шестое (Континентальная хоккейная лига, Восточная конференция).

Расписание матчей:

24 сентября. «Челмет» — «Химик» — (Воскресенск) — ДС «Юность», 18.30, билеты — 100 рублей.

24 и 26 сентября. «Белые медведи» — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — ЛА «Трактор», 18.30, вход бесплатный.

25 сентября. «Трактор» — «Ак Барс» (Казань) — ЛА «Трактор», 19.00, билеты от 300 рублей

26 сентября. «Челмет» — «Хумо» (Ташкент, Узбекистан) — ДС «Юность», 18.30.

27 сентября. «Трактор» — «Барыс» (Нур-Султан) — ЛА «Трактор», 19.00.

28 сентября. «Белые медведи» — «Снежные барсы»

ИСТОЧНИК KP.RU

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