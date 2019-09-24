В Челябинске университетский профессор возглавил Думу

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-24T15:42:07+03:00

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Андрей Шмидт, избранный единогласно председателем Челябинской городской Думы, покидает пост проректора по учебной работе Южно-Уральского государственного университета. В родной альма-матер он останется работать профессором: у него есть магистерские программы, аспиранты и несколько перспективных проектов. Назначение на пост председателя городского собрания депутатов Шмидт рассматривает как новый этап жизни, интересный и многогранный.

Уходит с поста главврача ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов. Он избран вице-председателем Челябинской городской Думы.

От семи районов города в состав Думы избраны 49 депутатов. Сред них семь женщин. Оксана Боярская, Лариса Демчук, Татьяна Чилимовская, Юлия Синицына, Галина Киреева, Эльнара Габайдулина, Валентина Курина.

Андрей Шмидт подчеркнул, что женщины во власти — отличный тренд. Женщины должны на равных с мужчинами участвовать в выборах, побеждать, заниматься законотворчеством.

Кстати, председателем комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы стала главный врач Челябинской областной детской клинической больницы, заслуженный врач РФ Галина Киреева.

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ИСТОЧНИК KP.RU