2019-09-24T17:20:07+03:00
Общество

В Коркино пройдут первые слушания по объединению трех муниципалитетов

В здании ДК «Горняк» коркинцам расскажут о плюсах реформы
Ольга АНТОНОВА
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О возможном объединении Коркино, Розы и Первомайского в один округ говорили на встрече Алексея Текслера с жителями. Фото: gubernator74.ruО возможном объединении Коркино, Розы и Первомайского в один округ говорили на встрече Алексея Текслера с жителями. Фото: gubernator74.ru
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Первые публичные слушания по вопросу объединения Коркино, Розы и Первомайского в один муниципалитет назначены на среду, 25 сентября.

Слушания по проекту решения Собрания депутатов Коркинского муниципального района «О выражении согласия на объединение городских поселений, входящих в состав Коркинского муниципального района Челябинской области», пройдут в здании ДК «Горняк».

Мероприятие назначено на 10.00. Как сообщает «Урал-пресс-информ», противники перемен считают, что утренние часы выбраны неслучайно. Активная часть жителей на работе, потому они не выскажут своего мнения по вопросу объединения. А зал на 300 мест заполнят нужные районным властям люди.

В объявлениях о слушаниях нет важной детали: к участию будут допущены только те, кто пришел с паспортом. Иначе не пустят. Вот еще один способ отфильтровать несогласных.

Решение, принятое на слушаниях, отправят в районное Собрание депутатов. Публичные слушания должны пройти во всех трех городских поселениях.

Если «за» объединение проголосуют две трети населения Коркино, Розы и Первомайского, решение отправят в правительство Челябинской области и Законодательное Собрание региона.

Напомним, о возможных переменах в Коркинском районе говорили 8 августа, во время рабочей поездки в территорию главы региона Алексея Текслера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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