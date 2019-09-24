Декан вуза в Челябинске заявила, что ее вынуждают уволиться
Декан факультета Евразии и Востока ЧелГУ Эльвина Ягнакова написала у себя в фейсбуке, что ее увольняют. По ее словам, покинуть пост ей предложили тихо или со скандалом. Руководитель считает, что ее кресло хотят отдать кому-то другому.
В ЧелГУ не отрицают, что предложили уволиться Ягнаковой. Однако назвали вполне конкретную причину: неэффективная работа управленца. В университете заметили, что у декана нет профильного образования и отметили, что имели место служебные замечания по части работы с документами и исполнения замечаний ректората.
Факультет Евразии и Востока считается одним из самых престижных в вузе. Кроме того, у него нет аналогов в других южноуральских вузах. Здесь учат на регионоведов, международным отношения и журналистике, философии.
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ИСТОЧНИК KP.RU