Суд смягчил наказание одному из убийц мэра Копейска

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-24T16:59:12+03:00

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Киллеру из банды, которая расправилась с мэром Копейска и двумя предпринимателями, изменили приговор.

Речь идет о жителе Крыма Леониде Киме, осужденному за убийство 25-летней давности. В июле этого года его приговорили к 11 годам и 10 месяцам лишения свободы. Однако, Ким посчитал наказание слишком строгим и решил его обжаловать.

— Рассмотрев апелляцию Челябинский областной суд в связи с неправильным применением уголовного закона судом первой инстанции снизил ему срок на 7 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения, — сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, Ким состоял в организованной преступной группировке. В июле 94-го он приехал в Челябинск, где принял участие в подготовке и убийстве главы Копейска Сергея Вялова. Это было заказное преступление. Бандиты зарезали мэра возле его дома. Спустя четыре года Ким с другими членами банды совершил вооруженное нападение и убийство двух предпринимателей из челябинской области. Одного они расстреляли у автобусной остановки, второго — в рабочем кабинете.

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ИСТОЧНИК KP.RU