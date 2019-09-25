«Мы так рады»: в Челябинске начали включать отопление
Сегодня, 25 сентября, официально стартовал отопительный сезон в Челябинске. Соответствующее распоряжение подписала и.о. мэра Наталья Котова еще в понедельник.
Как сообщают читатели «Комсомолки», у некоторых счастливчиков батареи потеплели вчера.
— Да, нам дали еще днем, как мы рады! — пишет Татьяна Шкляева.
По словам чиновников, коммунальная система города полностью готова к зимнему периоду. Однако разом все батареи горячими не станут. Технически на это нужно два-три дня.
Первые счета за отопление горожане получат в октябре. Сумма будет рассчитываться с того дня, когда подали отопление.
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ИСТОЧНИК KP.RU