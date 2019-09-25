2019-09-25T06:09:24+03:00
Общество

«Мы так рады»: в Челябинске начали включать отопление

На запуск требуется два-три дня
Ирина Фадюшина
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Первые счета за отопление придут в октябреПервые счета за отопление придут в октябреФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 25 сентября, официально стартовал отопительный сезон в Челябинске. Соответствующее распоряжение подписала и.о. мэра Наталья Котова еще в понедельник.

Как сообщают читатели «Комсомолки», у некоторых счастливчиков батареи потеплели вчера.

— Да, нам дали еще днем, как мы рады! — пишет Татьяна Шкляева.

По словам чиновников, коммунальная система города полностью готова к зимнему периоду. Однако разом все батареи горячими не станут. Технически на это нужно два-три дня.

Первые счета за отопление горожане получат в октябре. Сумма будет рассчитываться с того дня, когда подали отопление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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