«Мы так рады»: в Челябинске начали включать отопление

СЕГОДНЯ 05:55 2019-09-25T06:09:24+03:00

Первые счета за отопление придут в октябре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сегодня, 25 сентября, официально стартовал отопительный сезон в Челябинске. Соответствующее распоряжение подписала и.о. мэра Наталья Котова еще в понедельник.

Как сообщают читатели «Комсомолки», у некоторых счастливчиков батареи потеплели вчера.

— Да, нам дали еще днем, как мы рады! — пишет Татьяна Шкляева.

По словам чиновников, коммунальная система города полностью готова к зимнему периоду. Однако разом все батареи горячими не станут. Технически на это нужно два-три дня.

Первые счета за отопление горожане получат в октябре. Сумма будет рассчитываться с того дня, когда подали отопление.

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ИСТОЧНИК KP.RU