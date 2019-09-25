2019-09-25T06:01:07+03:00
Общество

В магазине Челябинской области ребенку «подсунули» какашку по акции

Родители в шоке от современных игрушек
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот такие игрушки выдают в магазине по акции. Фото: соцсетиВот такие игрушки выдают в магазине по акции. Фото: соцсети
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Жительница города Миасса Челябинской области пожаловалась в соцсети на акцию в одной из торговых сетей. За покупку от 500 рублей там дают, так называемые, скрепыши — резиновые смайлики, которые соединяются друг с другом. Детская мини-игрушка. Многие ребята тут же начали их коллекционировать. А некоторых родителей неприятно удивил смайлик в виде какашки. И не только он.

— В магазине дали скрепыша в виде какашки. Ребенок плакал! Мы пошли, чтобы обменять его. Нам выдали новенького. И знаете что в итоге? Ребенок увидел, что этот очень грустный смайлик, и расстроился еще сильнее, — написала женщина в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Многие пользователи соцсети не поняли автора: мол, проблема из ничего! Но некоторые поддержали.

— Тоже такой скрепыш в виде какашки попался, и тоже ребенок ныл. Да я и сам был немного шокирован. Наглядный пример как из населения быдло воспитывают. Нормальный человек должен испытывать при виде этого отвращение. А некоторые тут радуются и даже пытаются высмеять тех, кому это отвратно! — прокомментировал Петр Жилкин.

Читайте также: «Детей из Челябинска заставляют играть какашками».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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