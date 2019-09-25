2019-09-25T07:45:19+03:00
Общество

В челябинском вузе сменился глава факультета после слухов о его закрытии

Рассказываем, почему ушел предыдущий декан
Ирина Фадюшина
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Ольга Цейликман окончила медуниверситет. Фото: csu.ruОльга Цейликман окончила медуниверситет. Фото: csu.ru
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Факультет фундаментальной медицины ЧелГУ возглавит биохимик, доктор медицинских наук Ольга Цейликман. Она сменит на посту Владислава Тупикова, увольнение которого связано с переездом в другой город, сообщает пресс-служба вуза. Пока Ольга Цейликман будет работать в статусе исполняющего обязанности.

— Задача факультета остается прежней — подготовка профессиональных кадров для современного здравоохранения, — рассказала Ольга Цейликман. — Сегодня потребность в компетентных врачах-исследователях высока как никогда. Уровень развития диагностического инструментария будет неуклонно повышаться вслед за техническим прогрессом. Есть непростая, но очень важная миссия подготовки врачей новой генерации. Она заключается в определении не столько сегодняшних, сколько будущих проблем и задач заблаговременном формировании механизмов их решения.

Новый руководитель факультета пообещала сохранить все наработанные факультетом связи с медицинским университетом, Центром онкологии и ядерной медицины, челябинскими клиниками, а также и расширить партнерскую сеть. В числе потенциальных компаньонов — ЮУрГУ, челябинский кардиоцентр и Центр Илизарова в Кургане.

Ранее СМИ и соцсети сообщили о закрытии факультета фундаментальной медицины ЧелГУ. Руководство вуза якобы проводит встречи со студентами, предлагая им перевестись или уйти. Что произошло на самом деле, — читайте в нашем материале.

СПРАВКА

Ольга Цейликман специализируется на биохимии и патологической анатомии. Окончила лечебный факультет ЧМИ (сегодня — ЮУГМУ), затем интернатуру, клиническую ординатуру на кафедре патологической анатомии и защитила кандидатскую диссертацию по онкоморфологии, изучив структурные особенности некоторых предраковых заболеваний, а главное — прогноз опухолевого процесса в зависимости от предшествующего состояния тканей.

С 2001 года перешла на работу в ЮУрГУ, где начала преподавательскую и исследовательскую деятельность. Работала профессором кафедры адаптивной физической культуры, физиологии и биохимии. В 2016 году организовала и стала директором научно-образовательного центра «Биомедицинские технологии» высшей медико-биологической школы ЮУрГУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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