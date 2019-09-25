2019-09-25T07:58:32+03:00
Общество

Расширили географию: «Умные домофоны» от «Интерсвязь» появятся в 40 городах страны

Система работает на базе бесплатного мобильного приложения
Поделиться:
Изменить размер текста:

Первые «Умные домофоны» от IT-компании «Интерсвязь» установили за пределами УрФО. Интеллектуальными системами теперь оборудованы сотни подъездов Кемерово, Иваново и Владикавказа. Управляющие компании и местные провайдеры связи успешно завершили стадию тестирования. В рамках соглашений с «Интерсвязь» в планах партнеров расширение географии сервиса и продолжение установки технологичных и безопасных устройств. К запуску системы готовятся еще в 40 городах страны и в нескольких странах СНГ.

Все функции «Умных домофонов» доступны жителям десятков многоэтажных домов. Система работает на базе бесплатного мобильного приложения «Интерсвязь. Умный домофон». Чтобы оценить преимущества нового домофона, пользователям услуги из других городов достаточно скачать мобильное приложение и зарегистрироваться в нем.

Сервис позволяет жителям открывать дверь в свой подъезд без ключа — с помощью смартфона. Кроме того, все звонки с «умного домофона» направляются прямо на мобильный телефон — это очень удобно, ведь в квартире не обязательно менять домофонную трубку, а пользователь системы сможет в реальном времени видеть того, кто стоит у подъезда. Звонить с такого домофона возможно не только конкретному жителю или управляющей компании, но и на номер экстренной службы «112».

Компания «Интерсвязь» сегодня является одним из лидеров на рынке современной домофонии. «И этот успех основан на опыте и широких возможностях в собственной разработке технологических продуктов, — подчеркивает директор по продуктам и инновациям компании «Интерсвязь» Александр Трофимов. — Наши цифровые сервисы настолько удобны, что любой провайдер или управляющая компания могут пользоваться ими даже за пределами Уральского региона. Сервис построен так, чтобы он мог легко масштабироваться на всю территорию СНГ».

В ближайшем будущем компания «Интерсвязь» планирует укрепить позицию провайдера технологий, и продолжить предоставление услуг, сервисов и оборудования операторам связи и управляющим компаниям других регионов страны.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области школьники устроили потасовку во дворе
Экс-глава «Гринфлайта», обманувший дольщиков в Челябинске, попросился на принудительные работы
В Челябинской области воры распотрошили тайник с деньгами и сожгли его
В Челябинском транспорте подорожал проезд по безналу
Успейте до 10 октября: в Челябинвестбанке действует специальное предложение по кредитам на любые цели «Кредит одобрен»
В челябинском вузе сменился глава факультета после слухов о его закрытии
Историческое здание в центре Челябинска превратят в барный квартал
В военном городке под Челябинском на девочку напал маньяк
«Вы в зеркало смотрелись?»: жители Челябинской области обсуждают «самые крутые» леггинсы на местных девушках
В магазине Челябинской области ребенку «подсунули» какашку по акции
«Мы так рады»: в Челябинске начали включать отопление
В Челябинской области 12 человек попали в больницу после контакта с бешеной кошкой
Главный по капремонтам в Челябинске объяснил скандальную реконструкцию дома на площади Революции
Пожилой мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера, пропал в Челябинске
Суд смягчил наказание одному из убийц мэра Копейска
Декан вуза в Челябинске заявила, что ее вынуждают уволиться
«Изнасилование» фасада дома на площади Революции не остановили после того, как на проблему обратила внимание мэрия