Расширили географию: «Умные домофоны» от «Интерсвязь» появятся в 40 городах страны

СЕГОДНЯ 07:58 2019-09-25T07:58:32+03:00

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Первые «Умные домофоны» от IT-компании «Интерсвязь» установили за пределами УрФО. Интеллектуальными системами теперь оборудованы сотни подъездов Кемерово, Иваново и Владикавказа. Управляющие компании и местные провайдеры связи успешно завершили стадию тестирования. В рамках соглашений с «Интерсвязь» в планах партнеров расширение географии сервиса и продолжение установки технологичных и безопасных устройств. К запуску системы готовятся еще в 40 городах страны и в нескольких странах СНГ.

Все функции «Умных домофонов» доступны жителям десятков многоэтажных домов. Система работает на базе бесплатного мобильного приложения «Интерсвязь. Умный домофон». Чтобы оценить преимущества нового домофона, пользователям услуги из других городов достаточно скачать мобильное приложение и зарегистрироваться в нем.

Сервис позволяет жителям открывать дверь в свой подъезд без ключа — с помощью смартфона. Кроме того, все звонки с «умного домофона» направляются прямо на мобильный телефон — это очень удобно, ведь в квартире не обязательно менять домофонную трубку, а пользователь системы сможет в реальном времени видеть того, кто стоит у подъезда. Звонить с такого домофона возможно не только конкретному жителю или управляющей компании, но и на номер экстренной службы «112».

Компания «Интерсвязь» сегодня является одним из лидеров на рынке современной домофонии. «И этот успех основан на опыте и широких возможностях в собственной разработке технологических продуктов, — подчеркивает директор по продуктам и инновациям компании «Интерсвязь» Александр Трофимов. — Наши цифровые сервисы настолько удобны, что любой провайдер или управляющая компания могут пользоваться ими даже за пределами Уральского региона. Сервис построен так, чтобы он мог легко масштабироваться на всю территорию СНГ».

В ближайшем будущем компания «Интерсвязь» планирует укрепить позицию провайдера технологий, и продолжить предоставление услуг, сервисов и оборудования операторам связи и управляющим компаниям других регионов страны.

На правах рекламы.