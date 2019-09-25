В Челябинском транспорте подорожал проезд по безналу

СЕГОДНЯ 08:05 2019-09-25T08:07:07+03:00

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Расплачиваться в троллейбусах обычной банковской картой стало не выгодно. Вместо 20 рублей за поездку стали списывать по 23, сообщает АиФ-Челябинск.

О повышении проезда сообщили сразу несколько горожан. О повышении цен их их предупредили кондукторы.

— У меня всегда списывали 20 рублей, а сегодня прям кондуктор предупредил, что спишут больше, — рассказал челябинец Сергей.

— Кондуктор в троллейбусе сказала, что с сегодняшнего дня с банковских карт списывают по 23 рубля. По транспортной карте и при наличном расчёте осталось по 20, — сообщил другой житель города Александр.

В пресс-службе «ЧелябГЭТ» заявили, что никаких изменений в стоимости проезда в троллейбусах быть не должно.

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ИСТОЧНИК KP.RU