В Челябинской области воры распотрошили тайник с деньгами и сожгли его

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-25T08:37:11+03:00

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В Озерске трое молодых людей украли 300 тыс. руб. у своего знакомого, которые он прятал в гараже. Чтобы замести следы, они решили поджечь помещение.

— В огне сгорели два автомобиля и оборудование по ремонту машин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Пострадавший оценил ущерб на сумму свыше 1 млн руб.

Полиции удалось задержать злоумышленников. Одного взяли под стражу, двоих отпустили под подписку о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU