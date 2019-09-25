В Челябинской области воры распотрошили тайник с деньгами и сожгли его
В Озерске трое молодых людей украли 300 тыс. руб. у своего знакомого, которые он прятал в гараже. Чтобы замести следы, они решили поджечь помещение.
— В огне сгорели два автомобиля и оборудование по ремонту машин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Пострадавший оценил ущерб на сумму свыше 1 млн руб.
Полиции удалось задержать злоумышленников. Одного взяли под стражу, двоих отпустили под подписку о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.
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