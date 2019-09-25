Экс-глава «Гринфлайта», обманувший дольщиков в Челябинске, попросился на принудительные работы

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-25T08:49:26+03:00

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Бывший гендиректор «Гринфлайта» Сергей Мануйлов, оставивший без квартир более 4000 дольщиков «Академ Riverside», подал ходатайство о замене срока заключения в колонии на принудительные работы.

В суде Центрального района Челябинска, куда поступило ходатайство, дата его рассмотрения еще не назначена, пишет «Курс дела».

Напомним, Сергея Мануйлова приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за «Злоупотребление полномочиями». Ранее он просил зачесть ему в срок наказания время нахождения в СИЗО из расчета один день в изоляторе на 1,5 дня в колонии, однако получил отказ.

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ИСТОЧНИК KP.RU