Экс-глава «Гринфлайта», обманувший дольщиков в Челябинске, попросился на принудительные работы
Бывший гендиректор «Гринфлайта» Сергей Мануйлов, оставивший без квартир более 4000 дольщиков «Академ Riverside», подал ходатайство о замене срока заключения в колонии на принудительные работы.
В суде Центрального района Челябинска, куда поступило ходатайство, дата его рассмотрения еще не назначена, пишет «Курс дела».
Напомним, Сергея Мануйлова приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за «Злоупотребление полномочиями». Ранее он просил зачесть ему в срок наказания время нахождения в СИЗО из расчета один день в изоляторе на 1,5 дня в колонии, однако получил отказ.
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