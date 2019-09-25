2019-09-25T09:23:02+03:00
Происшествия

В Челябинской области школьники устроили потасовку во дворе

Их друзья снимали происходящее на видео
Ирина Фадюшина
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В драке участвовали дети 11-13 лет. Фото: ЧП Новости Инцидент Чебаркуль-Миасс/vk.comВ драке участвовали дети 11-13 лет. Фото: ЧП Новости Инцидент Чебаркуль-Миасс/vk.com
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В Миассе учащиеся школы №21 устроили потасовку во дворе. Как пишут в соцсетях, повод для разборок был весьма прозаичный: один ребенок обозвал другого. При этом одни сообщают, что дети били друг друга руками и ногами, другие говорят: потолкались и разошлись. Многие отметили, что у всех были довольные лица.

Инцидентом заинтересовались в полиции.

— Проведена проверка и профилактические беседы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Стражи порядка отметили, что школьники не нанесли друг другу серьезных травм.

Драка школьников в Миассе.Видео: ЧП Новости Инцидент Чебаркуль-Миасс/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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