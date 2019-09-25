В Челябинской области школьники устроили потасовку во дворе
В Миассе учащиеся школы №21 устроили потасовку во дворе. Как пишут в соцсетях, повод для разборок был весьма прозаичный: один ребенок обозвал другого. При этом одни сообщают, что дети били друг друга руками и ногами, другие говорят: потолкались и разошлись. Многие отметили, что у всех были довольные лица.
Инцидентом заинтересовались в полиции.
— Проведена проверка и профилактические беседы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Стражи порядка отметили, что школьники не нанесли друг другу серьезных травм.
Драка школьников в Миассе.Видео: ЧП Новости Инцидент Чебаркуль-Миасс/vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU