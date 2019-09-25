В аэропорту Челябинска на несколько часов задержали вылеты в Сочи и Крым

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-25T09:40:59+03:00

Рассказываем, почему туристы не могут улететь на юг вовремя

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В среду, 25 сентября, в челябинском аэропорту задержали рейсы двух авиакомпаний в Сочи и Симферополь.

Совмещенный рейс Red Wings и Smartavia в Сочи должен был вылететь в 11:15, но его перенесли на 15:10. Еще один вылет этих же авиакомпаний в Крым состоится в 19:50 вместо 13:10

В пресс-службе аэропорта сбой в расписании объяснили задержкой прибытия самолетов. Челябинцы, возвращающиеся с юга, тоже прибудут домой с опозданием.

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ИСТОЧНИК KP.RU