В аэропорту Челябинска на несколько часов задержали вылеты в Сочи и Крым
В среду, 25 сентября, в челябинском аэропорту задержали рейсы двух авиакомпаний в Сочи и Симферополь.
Совмещенный рейс Red Wings и Smartavia в Сочи должен был вылететь в 11:15, но его перенесли на 15:10. Еще один вылет этих же авиакомпаний в Крым состоится в 19:50 вместо 13:10
В пресс-службе аэропорта сбой в расписании объяснили задержкой прибытия самолетов. Челябинцы, возвращающиеся с юга, тоже прибудут домой с опозданием.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Столкнулись с проблемами из-за задержки рейса?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU