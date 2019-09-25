В Челябинской области разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода
Во вторник, 24 сентября, в 21.40, в поселке Тургояк под Миассом водитель ВАЗ-2114 сбил 62-летнюю женщину и скрылся. Пенсионерка правил дорожного движения не нарушала: она двигалась по правой обочине дороги навстречу движению. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, автомобиль был без госномеров. Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают скрывшийся автомобиль.
Всех, кому что-то известно о водителе и машине, очевидцев происшествия просят сообщить об этом по телефону (351) 256-16-84 (дежурная часть УГИБДД по Челябинской области) или 02. Конфиденциальность гарантируется.
В ГИБДД напоминают, в поведении водителя, который скрылся с места ДТП с пострадавшими людьми, усматриваются признаки преступления по статьям «Оставление в опасности», «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса. Водителю грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU