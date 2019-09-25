2019-09-25T09:44:39+03:00
Спорт

Матч «Трактора» с «Ак Барсом» войдет в Книгу рекордов России

25 сентября на челябинской арене водрузят гигантский хоккейный свитер с именами тысячи болельщиков
Алексей МИКУШИН
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25 сентября на матче «Трактор» — «Ак Барс» под своды арены поднимут огромную хоккейную майку. Фото: ХК «Трактор»25 сентября на матче «Трактор» — «Ак Барс» под своды арены поднимут огромную хоккейную майку. Фото: ХК «Трактор»
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Домашняя игра с казанцами станет знаковой для многих фанатов черно-белых. В среду, 25 сентября на матче «Трактор» — «Ак Барс» под своды арены поднимут огромную хоккейную майку с фамилиями первой тысячи болельщиков, которые приобрели полные сезонные абонементы.

В пресс-службе ХК сообщили, что на матч приедут представители Книги рекордов России и зафиксируют это необычное достижение. Размеры хоккейной «экипировки» действительно впечатляют — восемь на пять метров!

Игра «Трактор» — «Ак Барс» начнет в 19.00. Напомним, что в двух последних матчах «Трактор» уступил «Барысу» и «Нефтехимику», и сегодня взять очки в очередной домашней игре с казанской командой.

Пока черно-белые после 11 игр занимают шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс», выдавший недавно шестиматчевую беспроигрышную серию, после восьми игр разместился на четвертом месте на Востоке.

«Трактор продолжит домашнюю серию 27 сентября матчем с «Барысом» (19.00) и 29-го — с «Локомотивом» (17.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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