Под Челябинском в аварию попала машина Сосновской районной больницы

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-25T09:54:57+03:00

В аварии под Челябинском пострадала пассажирка автомобиля, принадлежащего Сосновской районной больницы. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.com

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24 сентября, в 06.40, в Сосновском районе житель Чебаркуля выехал на встречную полосу. Там его ВАЗ-2115 столкнулся с внедорожником ВАЗ-2131. Внедорожник принадлежит Сосновской районной больнице. На нем медики выезжают по вызовам.

В аварии пострадала пассажирка внедорожника, ей назначено амбулаторное лечение. Больничному автомобилю крепко досталось: оторвано заднее левое колесо.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, со слов водителя из Чебаркуля, во время движения он уснул и выехал на полосу встречного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU