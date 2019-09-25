Под Челябинском в аварию попала машина Сосновской районной больницы
24 сентября, в 06.40, в Сосновском районе житель Чебаркуля выехал на встречную полосу. Там его ВАЗ-2115 столкнулся с внедорожником ВАЗ-2131. Внедорожник принадлежит Сосновской районной больнице. На нем медики выезжают по вызовам.
В аварии пострадала пассажирка внедорожника, ей назначено амбулаторное лечение. Больничному автомобилю крепко досталось: оторвано заднее левое колесо.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, со слов водителя из Чебаркуля, во время движения он уснул и выехал на полосу встречного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU