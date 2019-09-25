2019-09-25T10:11:56+03:00
Общество

Жители частного сектора в Челябинске переживают, что им не включат отопление в этом году

У них прорвало трубу еще прошлой весной и починить ее за полгода так и не удосужились
Андрей АБРАМОВ
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Отопление в домах на Пластской пропало в конце прошлого сезона.Отопление в домах на Пластской пропало в конце прошлого сезона.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жильцы домов по улице Пластская в Ленинском районе Челябинска бьют тревогу. Они пожаловались журналистам, что минувшей весной у них прорвало трубу и возникли перебои с отоплением. Однако до конца того отопительного сезона частный сектор дожил спокойно, поскольку было тепло. В этом же году, по словам жильцов, отопительный сезон может вовсе не начаться, поскольку за лето поломку не устранили.

В администрации Ленинского района агентству «Урал-пресс-информ» прокомментировали, что отопительный сезон в этих домах начнется только 1 октября. Строения запитаны от ближайшей котельной, газ на которую будет подан только в октябре. К этому времени трубу приведут в порядок.

— На трубопроводе много дыр. За него отвечает МУП «УКТС». Его подрядная организация занимается ремонтными работами. В ближайшее время они будут закончены. Первого октября люди будут с отоплением, — сообщил замглавы Ленинского района Зуфар Нургалиев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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