На границе с Казахстаном в Челябинской области нашли застреленного сотрудника ФСБ
Накануне, 24 сентября, недалеко от пограничного пункта в Брединском районе нашли тело сотрудника пограничной службы областного УФСБ. Смерть наступила от пулевого ранения, пишет «Курс дела» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Известно, что погибший характеризовался как хороший сотрудник.
В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пообещали прокомментировать случившееся после окончания служебной проверки.
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ИСТОЧНИК KP.RU