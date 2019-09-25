На границе с Казахстаном в Челябинской области нашли застреленного сотрудника ФСБ

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-25T12:13:06+03:00

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Накануне, 24 сентября, недалеко от пограничного пункта в Брединском районе нашли тело сотрудника пограничной службы областного УФСБ. Смерть наступила от пулевого ранения, пишет «Курс дела» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что погибший характеризовался как хороший сотрудник.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пообещали прокомментировать случившееся после окончания служебной проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU