В Челябинской области пропал 12-летний школьник
Ориентировка на Юрия Бондаренко распространяется в социальных сетях. 12-летний житель Копейска утром 15 сентября ушел из дома и не вернулся.
Приметы пропавшего школьника: рост — 165 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.
Был одет: красная футболка, рисунок на груди — звезда желтого цвета,. Джинсы черные, по бокам — золотистые замки до колена. Ботинки из кожзаменителя черного цвета, на шнуровке.
Всех, кто располагает информацией о ребенке, сообщить по номеру телефона 8-800-700-54-52, или в полицию 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU