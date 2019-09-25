В Челябинской области пропал 12-летний школьник

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-25T10:35:05+03:00

Школьник из Копейска Юрий Бондаренко ушел из дома десять дней назад. Фото: ПСО "Лиза Алерт".

Юра Бондаренко ушел из дома десять дней назад

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Ориентировка на Юрия Бондаренко распространяется в социальных сетях. 12-летний житель Копейска утром 15 сентября ушел из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего школьника: рост — 165 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Был одет: красная футболка, рисунок на груди — звезда желтого цвета,. Джинсы черные, по бокам — золотистые замки до колена. Ботинки из кожзаменителя черного цвета, на шнуровке.

Всех, кто располагает информацией о ребенке, сообщить по номеру телефона 8-800-700-54-52, или в полицию 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU