2019-09-25T10:51:11+03:00
Общество

В санатории под Челябинском закрыли столовую после отравления ребенка

Ревизоры выявили более 20 грубых нарушений
Ирина Фадюшина
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Мальчик получил острое кишечное отравлениеМальчик получил острое кишечное отравлениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 60 дней судебные приставы опечатали столовую, принадлежащую ООО «Герасименко и К», в санатории «Еловое». После того, как юный отдыхающий попал в больницу с острым кишечным отравлением, туда нагрянула проверка.

— Было выявлено порядка двух десятков нарушений, в том числе отсутствие дезинфицирующих средств, маркировки на разделочном инвентаре, условий для мытья посуды, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области. — В столовой питалось 35 человек.

В суд предприниматели не явились, но заверили, что готовы исправиться. Специалисты Роспотребнадзора сомневаются, что фирма сможет устранить нарушения. По их мнению, помещение слишком маленькое, чтобы организовать там нормальное хранение продуктов и готовку еды.

Приставы опечатали кухонное оборудование и входную дверь, оставив для доступа в помещение технический вход. Сохранности пломб будут контролировать. Приставы отмечают, что данное заведение — не единственное на территории санатория, отдыхающие могут кушать в других столовых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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